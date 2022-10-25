Доходы бюджета россии от экспорта нефти упали до минимума с начала войны в Украине — СМИ

Полноводная река нефтяных доходов в российский бюджет в октябре неожиданно начала высыхать.

Сбор экспортной пошлины на «черное золото» в федеральную казну россии* в октябре упал до минимума с начала полномасштабной войны в Украине.

Об этом свидетельствуют данные минфина рф и статистика по танкерным перевозкам, пишет Информационное Сопротивление.

Так, за неделю, завершившуюся 21 октября, бюджет россии получил 121,2 млн. долларов доходов от нефтяного экспорта — самую «скромную» сумму с середины февраля, а всего за последние 4 недели сбор пошлин составил 546 млн. долларов, что на 8% ниже показателя предыдущих четырех недель.

Отмечается, что объемы российского экспорта нефти просели с 3,1 до 2,9 млн баррелей в сутки и стали минимальными с середины сентября, несмотря на то, что российские нефтяники увеличили скидки, заманивая покупателей в Азии.

«И хотя каждый баррель сорта Urals продается в среднем на 25,5 доллара дешевле Brent, два государственных НПЗ в Индии приостановили закупки российского сырья, отказавшись от партий, которые должны были прибыть после вступления в силу эмбарго ЕС», — говорится в материале.

Как сообщал Курсор, россия может найти новые рынки для примерно половины экспорта сырой нефти, ввоз которой будет запрещен Европейским Союзом с декабря.

Так, что Индонезия, Пакистан, Бразилия, Южная Африка, Шри-Ланка и некоторые страны Ближнего Востока могут вместе закупать до 1 млн баррелей сырой нефти в день у россии предстоящей зимой.

Ранее заместитель председателя совета безопасности российской федерации дмитрий медведев «предупредил», что ситуация с российским газом для Европейского Союза может повторить историю с поставками российской нефти из россии в рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!