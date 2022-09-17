Названы потенциальные покупатели российской нефти вместо Евросоюза

21:50, Сегодня
Мировые новости, Экономика
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Фото: pixabay.com

Доходы рф от экспорта «черного золота» будут снижаться, поскольку новые покупатели просят скидок.

Россия может найти новые рынки для примерно половины экспорта сырой нефти, ввоз которой будет запрещен Европейским Союзом с декабря.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные энергетической компании Kpler.

Отмечается, что Индонезия, Пакистан, Бразилия, Южная Африка, Шри-Ланка и некоторые страны Ближнего Востока могут вместе закупать до 1 млн баррелей сырой нефти в день у россии* предстоящей зимой.

Издание напоминает, что российская нефтяная промышленность, на долю которой приходится примерно 10% мирового производства и которая является ключевым источником доходов кремля, уже столкнулась с серьезными санкциями после вторжения в Украину. Члены ЕС по-прежнему покупают часть нефти страны, но в декабре введут запрет на большую часть импорта сырой нефти.

«По оценкам Международного энергетического агентства, это может сократить добычу нефти в россии почти на 2 миллиона баррелей в день по сравнению с уровнем до вторжения, если потоки не будут распределены куда-то еще», — говорится в материале.

Так, российские компании уже перенаправляют свои грузы в Азию, в основном в Индию и Китай, поскольку некоторые европейские покупатели добровольно отказываются от их нефти.

При этом Ближний Восток, который этой зимой может потреблять до 500 тысяч баррелей российской нефти в день, может перенаправить нефть, ранее использовавшуюся внутри страны, на экспортные рынки.

Как сообщал Курсор, на прошлой неделе Соединенные Штаты Америки, страны Большой семерки (G7) и Европейский Союз запретили морские перевозки российской нефти.

Ранее заместитель председателя совета безопасности российской федерации дмитрий медведев «предупредил», что ситуация с российским газом для Европейского Союза может повторить историю с поставками российской нефти из россии в рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Ади Хлюдзинский
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