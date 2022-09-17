Названы потенциальные покупатели российской нефти вместо Евросоюза

Россия может найти новые рынки для примерно половины экспорта сырой нефти, ввоз которой будет запрещен Европейским Союзом с декабря.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные энергетической компании Kpler.

Отмечается, что Индонезия, Пакистан, Бразилия, Южная Африка, Шри-Ланка и некоторые страны Ближнего Востока могут вместе закупать до 1 млн баррелей сырой нефти в день у россии* предстоящей зимой.

Издание напоминает, что российская нефтяная промышленность, на долю которой приходится примерно 10% мирового производства и которая является ключевым источником доходов кремля, уже столкнулась с серьезными санкциями после вторжения в Украину. Члены ЕС по-прежнему покупают часть нефти страны, но в декабре введут запрет на большую часть импорта сырой нефти.

«По оценкам Международного энергетического агентства, это может сократить добычу нефти в россии почти на 2 миллиона баррелей в день по сравнению с уровнем до вторжения, если потоки не будут распределены куда-то еще», — говорится в материале.

Так, российские компании уже перенаправляют свои грузы в Азию, в основном в Индию и Китай, поскольку некоторые европейские покупатели добровольно отказываются от их нефти.

При этом Ближний Восток, который этой зимой может потреблять до 500 тысяч баррелей российской нефти в день, может перенаправить нефть, ранее использовавшуюся внутри страны, на экспортные рынки.

Как сообщал Курсор, на прошлой неделе Соединенные Штаты Америки, страны Большой семерки (G7) и Европейский Союз запретили морские перевозки российской нефти.

Ранее заместитель председателя совета безопасности российской федерации дмитрий медведев «предупредил», что ситуация с российским газом для Европейского Союза может повторить историю с поставками российской нефти из россии в рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!