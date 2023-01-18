Джонсон рассказал, как ему удалось убедить Макрона и Шольца, что россия проигрывает войну

По мнению политика, все «воспринимают путина с какими-то предрассудками».

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что многие лидеры западных стран со скепсисом воспринимали шансы Украины устоять в войне против *россии, но он смог их переубедить.

Об этом он сообщил в интервью изданию «Украинская правда».

По словам британского политика, сперва лидеры Франции и Германии, Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц, считали, что нужно искать компромисс между Киевом и москвой. В противовес им в британском правительстве сразу решили, что кремль должен проиграть.

«Почему-то все воспринимают путина с какими-то предрассудками, хотя оснований для этого нет. Но они говорили: «Нет, это слишком сильно – говорить, что путин проиграет. Надо найти другие слова для этого». И я отвечал: «Нет, путин должен проиграть. А Украина должна достичь успеха», – поделился Джонсон.

Под успехом экс-премьер предполагает, что украинская армия должна отбросить врага, как минимум, со всех территорий, захваченных с 24 февраля. Джонсон рассказал, что он смог изменить точку зрения многих лидеров Запада за счет аргумента, что «фундаментально не существует альтернативы военному успеху Украины».

Многие среди его европейских коллег предлагали идею переговоров, мирных планов или договоренностей с путиным о мирном соглашении. Однако эта «идея моментально разваливалась в обсуждении», потому что невозможно договориться с президентом рф из-за отсутствия к нему доверия.

Именно этот фактор не позволил идее о договоренности стать популярной. По итогу лидеры западных стран возвращались к «единому логическому выводу», что следует обеспечить Украину всей необходимой поддержкой для борьбы против российских оккупантов.

Ранее Джонсон предположил, развалится ли россия.

Также «Курсор» сообщал, что Джонсон назвал причину, из-за которой путин не решается применить ядерное оружие.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!