Борис Джонсон предположил, развалится ли россия

Политик рассказал, как путин может объяснить россиянам поражение в войне.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ответил на ряд актуальных вопросов, в том числе касаемо потенциального развала *российской федерации.

Об этом он сообщил в интервью изданию «Украинская правда».

«Нет, я не думаю, что это произойдет. Я думаю, что россия – большая, гордая, старая страна. Поэтому рф не развалится, нет», ‒ ответил Джонсон.

Политик подчеркнул, что Великобритания, НАТО и «все друзья» стремятся не совершить какие-либо конкретные изменения в москве, а защитить и помочь Украине, чтобы она была свободной, суверенной и независимой.

По мнению Джонсона, «дорога, которую ищет Британия» для оказания помощи в восстановлении Украины и создания новой архитектуры безопасности для Европы, обезопасит не только Украину, но и россию.

Также журналисты спросили у бывшего премьера, не рассматривает ли он сценарий, при котором россия проиграет войну, а ее президент владимир путин уйдет или окажется в тюрьме. При ответе на этот вопрос Борис вновь был сдержанным и сказал, что, по его мнению, мы не должны беспокоиться о политической карьере путина.

«Это не наша работа – советовать, как ему сохранить свое кресло в кремле. Наша задача – помочь Украине победить так быстро, как это возможно. И когда это произойдет – знаете, что будет?», ‒ сказал он.

По мнению Джонсона, даже в случае проигрыша российский диктатор с помощью медиа с легкостью убедит своих сограждан, что цели войны успешно реализованы.

«Он расскажет россиянам, что Украина «денацифицирована» и исчезли все «нацисты», которых на самом деле и не существовало», ‒ добавил он.

«Курсор» сообщал, что Джонсон назвал причину, из-за которой путин не решается применить ядерное оружие.

Помимо этого президент Еврейской конфедерации Украины назвал главные тезисы о войне, прозвучавшие в Давосе.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.