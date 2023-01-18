Джонсон назвал причину, из-за которой путин не решается применить ядерное оружие

По его словам, диктатор услышал аргумент, который прислал ему Запад.

Президент российской федерации* владимир путин долгое время поддерживает свой ядерный шантаж, но это лишь запугивания, которые он не решится воплотить, поскольку ему есть что терять.

Таким мнением в интервью «Европейской правде» поделился бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

По его словам, диктатор не применит ядерное оружие на территории Украины, потому что потеряет поддержку своих союзников, которых и так осталось немного. Более того, он прекрасно понимает, что Запад не останется в сторону и нанесет вооруженный ответ.

Борис Джонсон подчеркнул, что путин получил четкий аргумент от мировых лидеров, и он его услышал. Сейчас важно, чтобы мир не позволил президенту рф перевести все в обсуждение ядерного противостояния между НАТО и россией.

Он подчеркнул, если путин нанесет ядерный удар, то перестанет быть членом человеческой цивилизации и все «неопределенные» страны, в частности Индия, государства Азии, Персидского залива — будут для него потеряны.

И россия на себе в полной мере ощутит последствия такого решения, для граждан это будет катастрофой, потому что Запад нанесет «удар возмездия».

«Курсор» писал ранее, что российский диктатор владимир путин неоднократно пугал мировое сообщество тем, что применит ядерное оружие. В украинской разведке считают, что агрессор способен на все, поэтому за перемещением ядерного арсенала оккупантов интенсивно следят. Как выяснилось, на аннексированном полуострове россия держит несколько типов ядерных боеприпасов.

Еще мы писали, что российская федерация может ввернуться к ядерным угрозам, когда «отчается из-за того, что дела идут не так, как надо».

Напомним, помогая Ирану, россия нарушила договор о нераспространении ядерного оружия.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!