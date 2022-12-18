Египет закрыт для россиян — СМИ

Пока переговоры о возобновлении старого или поиске нового воздушного коридора из россии в Египет для самолетов с так называемой двойной регистрацией не удалось.

Туроператоры призывают российских туристов аннулировать заявки на туры в египетские Хургаду и Шарм-эль-Шейх и заполнить заявление на возврат средств.

Об этом со ссылкой на одного из операторов сообщает портал DIP.

Отмечается, что пока речь идет о турах до 19 декабря, о судьбе дальнейших заездов пока не уточняется.

«Очевидно, что пока переговоры о возобновлении старого или поиске нового воздушного коридора из россии* в Египет для самолетов с так называемой двойной регистрацией «не удалось», — говорится в сообщении.

Как отмечает издание, клиентам туроператора, чьи вылеты были запланированы на даты с 15 по 19 декабря, будет осуществлен возврат денежных средств по приобретенным турам в полном объеме. Что касается туристов, ожидающих вывозных рейсов с курортов Египта, то о них туроператор сообщил, что туристы «сгруппированы в нескольких отелях категории 5* с питанием».

«Это необходимая мера для организации оперативного трансфера в аэропорт. Все туристы в ближайшее время получат дополнительное уведомление о дате и условиях выполнения обратных вылетов», – заявили эксперты туроператора.

Как сообщал Курсор, вслед за Турцией и Саудовской Аравией свое воздушное пространство для российских перевозчиков начали закрывать власти Иордании. Программы с пролетами в Египет через территорию Иордании столкнулись с отказами на прошлой неделе. Первой пострадавшей компанией стала Nordwind, выполнявшая рейсы на египетские курорты для туроператора Pegas Touristik.

Запрет властей Иордании связан с двойной пропиской лайнеров, на которых летают российские чартерные перевозчики. Их владельцы – зарубежные лизингодатели – регистрировали самолеты главным образом на Бермудах, а после начала войны рф* против Украины и введения санкций потребовали вернуть взятые в аренду суда.

Ранее стало известно, по кому ударят новые антироссийские санкции ЕС.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!