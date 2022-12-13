Иордания перекрыла российским авиакомпаниям воздушный коридор в Египет — СМИ

Формальные требования заключаются в том, чтобы российские перевозчики предоставили страховку, причем с обязательным перестрахованием на английском рынке. Но британский страховой рынок для россии закрыт из-за санкций.

Вслед за Турцией и Саудовской Аравией свое воздушное пространство для российских перевозчиков начали закрывать власти Иордании.

Об этом сообщает портал myc.news.

Отмечается, что программы с пролетами в Египет через территорию Иордании столкнулись с отказами на прошлой неделе. Первой пострадавшей компанией стала Nordwind, выполнявшая рейсы на египетские курорты для туроператора Pegas Touristik.

«Запрет властей Иордании связан с двойной пропиской лайнеров, на которых летают российские чартерные перевозчики. Их владельцы – зарубежные лизингодатели – регистрировали самолеты главным образом на Бермудах, а после начала войны рф* против Украины и введения санкций потребовали вернуть взятые в аренду суда. Власти россии отказались, а президент владимир путин поручил перерегистрировать авиапарк в россии, чтобы использовать его на внутренних рейсах. Но регистрация в двух юрисдикциях нарушает Чикагскую конвенцию о международной гражданской авиации», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что формальные требования Иордании заключаются в том, чтобы российские перевозчики предоставили страховку, причем с обязательным перестрахованием на английском рынке. Но это условие заведомо невыполнимо: британский страховой рынок для россии закрыт из-за санкций.

В результате Nordwind, летающая на самолетах Boeing 737-800 с двойной регистрацией, была вынуждена отменить все рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Следом пострадала i-Fly, для которой небо Иордании закрывается с 15 декабря.

Месяц тому назад российские самолеты с двойной регистрацией перестала пускать в свое воздушное пространство Турция, а еще летом аналогичное решение принял Китай.

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