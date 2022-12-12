Стало известно, по кому ударят новые антироссийские санкции ЕС

Девятый пакет санкций ЕС будет введен в действие на фоне бомбардировок россией систем отопления и водоснабжения Украины в начале зимы.

Новые санкции Европейского союза «нанесут удар по рупору российских СМИ и прольют свет на ужасы, скрывающиеся за пропагандистским фасадом».

Об этом говорится в материале EUobserver.

Отмечается, что проекты новых «черных списков» ЕС из 144 человек включают популярных российских телеведущих бориса корчевникова и марину ким, певца григория лепсервидзе, блогера дмитрия пучкова, режиссера никиту михалкова, а также политолога и телеведущего сергея михеева*.

«Корчевников, например, публикует комментарии в социальных сетях, которые «ассоциируют Запад и Украину с безбожием и дьяволом», говорится в санкционных документах ЕС. Михеев говорит о «мнимой необходимости «денацификации» и «демилитаризации» Украины и продвигает «идеологию русского мира», — пишет издание.

Кроме того, по данным СМИ, ЕС стремится заморозить активы и запретить выдачу виз четырем членам семьи ковальчук, члены которой владеют компаниями в сфере СМИ и социальных сетей и являются близкими друзьями российского президента владимира путина. Одна из них, Татьяна Ковальчук, является «третьей самой богатой женщиной россии с состоянием в 600 миллионов долларов и совладелицей горнолыжного курорта «игора» под санкт-петербургом, где дочь путина праздновала свою свадьбу.

Под санкции также попадут пять владельцев российских телеканалов «Рен ТВ» и «ТВ-Новости».

В то же время активы государственных медиа-холдингов вгтрк и «национальная медиагруппа», государственной телекомпании «тв-новости» и фонда стратегической культуры, которые ЕС называет прикрытием российской службы внешней разведки, будут заморожены.

Кроме того, три российских канала — «НТВ/НТВ Мир», «Россия 1» и «РЕН ТВ» — будут лишены лицензий на вещание в странах ЕС из-за «серьезного искажения и манипулирования фактами» с целью оправдания войны против Украины и дестабилизации стран ЕС.

«Перечисленные российские СМИ виновны в «грубом искажении и манипулировании фактами» с целью оправдания войны против Украины и дестабилизации стран ЕС, что представляет собой «значительную и прямую угрозу общественному порядку и безопасности Союза», — говорится в документах.

Также под ограничения попадут две дочери и двоюродная сестра чеченского полевого командира рамзана кадырова, а также десятки правительственных чиновников, депутатов, сенаторов, губернаторов, младших офицеров и государственных служащих.

Санкции также включают экономические меры — эмбарго на инвестиции в горнодобывающий сектор россии, запрет на продажу технологий двойного назначения 169 российским компаниям и замораживание активов московского кредитного банка и дальневосточного банка.

Как сообщал Курсор, присутствие в иранских беспилотниках запчастей производства США, Японии и Израиля вызвало мировой скандал и разбирательство путей обхода санкций.

Наша редакция также сообщала, что Иран намерен продвигать свою ядерную программу с помощью россии.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!