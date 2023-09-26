Экс-депутат госдумы рф ответил, способны ли россияне свергнуть путина

Общество начало испытывать усталость от войны, это можно заметить даже в изменении риторики российской пропаганды.

Несмотря на то, что путинский режим трещит по швам, россияне продолжают закрывать глаза на войну, развязанную в Украине, и не готовы организовать вооруженное восстание, чтобы раз и навсегда свергнуть диктатора.

Таким мнением с "24 каналом" поделился российский оппозиционер, экс-глава госдумы рф* Игорь Яковенко.

По его словам, сейчас в стране-агрессоре невозможны мирные протесты, а единственной возможностью "убрать" путина с должности главы государства является вооруженное восстание, но сейчас нет к этому никаких предпосылок. Фашистские режимы никогда не разрушались с помощью внутренних протестов, а те отдельные россияне, выступающие против военных действий, быстро попадают в тюрьмы.

Игорь Яковенко подчеркнул, что общество начало уставать от войны, это можно заметить даже в изменении риторики российской пропаганды, которая начала говорить о том, что Украину захватить "за три дня" невозможно. Сейчас большинство граждан рф, которые не имеют возможности выехать за рубеж, просто стараются держаться дальше от "политики", из-за этого рейтинги пропагандистских телеканалов сильно просели.

Однако, у российской "усталости от политики" нет потенциала перерасти во что-то более радикальное, чем бегство от реальности.

"Курсор" писал ранее, что глава МИД Финляндии Элина Валтонен считает, что россия не станет миролюбивой демократией, если президент владимир путин покинет власть.

Еще мы писали, что известный российский юморист Гарик Харламов высмеял тему "многоходовой" политики президента рф владимира путина, что произошло в эфире пропагандистского канала.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!