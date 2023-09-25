На Западе хотят, чтобы рф стала открытой для гражданского общества и выстроила нормально функционирующую демократию.

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен считает, что *россия не станет миролюбивой демократией, если президент владимир путин покинет власть.

Об этом сообщает The Washington Post.

"Я думаю, что многие, возможно, еще не осознали, что это не просто война путина. Кажется, что российская машина, так сказать, готовилась к этому очень долго", – заявила она.

Чиновница напомнила о вторжении рф в Грузию в 2008 году и аннексии Крыма в 2014 года. По ее словам, за период своего нахождения у власти путину удалось построить вокруг этого инфраструктуру.

Валтонен утверждает, что в течение двух десятилетий кто-то в рф мог сказать кремлевскому диктатору, что он ведет ненормальную политику. На основании этого она считает маловероятным, что россия после ухода своего действующего президента превратится в миролюбивую демократическую страну.

По ее словам, западные страны хотят, чтобы рф стала открытой для гражданского общества и выстроила нормально функционирующую демократию. Тем не менее, несмотря на эти надежды, чиновница призывает готовиться к худшему.

"Хуже всего – это то, что россия останется такой, какой она есть, а в будущем, возможно, будет еще хуже", – подытожила она.

Ранее в Институте по изучению войны (ISW) рассказали, что путин потребовал от шойгу остановить контрнаступление ВСУ.

Также "Курсор" сообщал, что в Сети сравнили речи Гитлера и путина перед вторжениями в Польшу и Украину.

Помимо этого недавно кадыров похвастался видео, на котором его сын жестоко избивает человек.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!