Экс-депутат госдумы считает, что смерть путина не удастся скрыть

По его словам, есть круг лиц, заинтересованных в том, чтобы эта правда стала известной.

О состоянии здоровья российского диктатора владимира путина* ходит множество слухов. Есть предположения, что он серьезно болен и некоторые лица утверждают, что жить ему осталось недолго. Но удастся ли в рф скрыть правду о том, что президент скончался.

На этот вопрос в интервью «Обозреватель» рассказала российский правозащитник, экс-депутат госдумы Марк Фейгин.

По его словам, в окружении главы кремля есть множество людей, которые захотят «слить» эту информацию в массы сразу. Кто-то понимает, что со смертью диктатора рухнет вся пирамида власти в стране, поэтому, например, Ковальчуку или Патрушеву, возможно будет выгодно скрывать эту информацию ото всех и говорить, что президент находится в бункере.

Впрочем, правозащитник уверен, что в окружении диктатора достаточно людей, которые кровно заинтересованы в том, чтобы путина не стало, чтобы весь этот мрак прекратился и они зажили своей жизнью. Поэтому скрыть подобную информацию, заставить всех поверить в мифологического путина – абсолютно невозможно.