О состоянии здоровья российского диктатора владимира путина* ходит множество слухов. Есть предположения, что он серьезно болен и некоторые лица утверждают, что жить ему осталось недолго. Но удастся ли в рф скрыть правду о том, что президент скончался.
На этот вопрос в интервью «Обозреватель» рассказала российский правозащитник, экс-депутат госдумы Марк Фейгин.
По его словам, в окружении главы кремля есть множество людей, которые захотят «слить» эту информацию в массы сразу. Кто-то понимает, что со смертью диктатора рухнет вся пирамида власти в стране, поэтому, например, Ковальчуку или Патрушеву, возможно будет выгодно скрывать эту информацию ото всех и говорить, что президент находится в бункере.
Впрочем, правозащитник уверен, что в окружении диктатора достаточно людей, которые кровно заинтересованы в том, чтобы путина не стало, чтобы весь этот мрак прекратился и они зажили своей жизнью. Поэтому скрыть подобную информацию, заставить всех поверить в мифологического путина – абсолютно невозможно.
«Курсор» писал ранее, что на постсоветских просторах ходит легенда, что у российского президента владимира путина есть несколько двойников. В качестве доказательств многие эксперты приводят результаты почти научных исследований, сравнивая фотографии и видео с главой кремля в разное время.
Еще мы писали, что российская федерация продолжает свою агрессию против Украины, и путин несколько раз менял свою позицию относительно переговоров. Сейчас украинская сторона не видит предпосылок к тому, что войну можно завершить мирным путем, потому что в этом не заинтересована «верхушка» кремля. Владимир Зеленский признался, что не понимает, жив ли путин и о чем сейчас можно говорить с представителями страны-агрессора.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!