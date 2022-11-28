Экс-куратор российского ВПК «дмитрий рогозин «воюет против НАТО» в натовской экипировке.

Об этом сообщил Telegram-канал «Можем объяснить».

Одет Рогозин в австрийскую куртку Carinthia (до мобилизацию стоила до 80 тыс. руб.), также имеет турецкий бронежилет фирмы BIKATEX. Военкоры недоумевают, почему его, а не комплект «Ратник», который бывший глава роскосмоса хвалил и требовал поставить на вооружение еще в 2013-м.

В жилете ‒ рожки для немецкого пистолета-пулемета MP-5 (в «Матрице» его использовал Нео в перестрелке со спецназом) и магазины к американскому автомату FN SCAR-H, оружии рейнджеров. Цены начинаются от 350 тыс руб.

Рогозин позировал с модификацией американской штурмовой винтовкой AR-15 и пистолетом, похожим на Glock-18. Ботинки оказались словацкого производства (Zephire, от 25 тыс.руб.) Среди российского у Рогозина лишь шлем от «Армокома» (цена от 120 тыс.руб.).

«Курсор» сообщал, что в россии начали угрожать Кыргызстану.

Помимо этого оппозиционер назвал условие, при котором в рф может произойти революция.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!