В россии начали угрожать Кыргызстану

Недавно в Кыргызстане обсуждали вопрос о государственном языке, а также предложение о переименовании четырех районов столицы.

В российской госдуме* прозвучали предупреждения в адрес Кыргызстана касательно «вступления на путь Украины», если там одобрят предложения о переименовании русских названий городских районов Бишкека.

Об этом сообщила радиостанция говорит москва.

Сообщается, что заместитель председателя международного комитета нижней палаты парламента рф светлана журова прокомментировала сообщение о том, что политики Кыргызстана обсуждали вопрос о «декоммунизации и дерусификации названия районов Бишкека». Такую инициативу предложил спикер парламента республики Нурлан Шакиев.

По словам журовой, заявление спикера парламента Кыргызстана можно рассматривать в качестве «первого шага к полному отказу от русского языка» в Кыргызстане. Он добавила, что «события в Украине тоже начинались с этого». Она также отметила, что все это является «нарушением права русских людей в Киргизии».

Политик заявила, что, возможно, президенту рф владимиру путину сообщат о том, какие предложения выдвигает Шакиев, чтобы он «сделал замечание» президенту Кыргызстана.

Ранее Курсор писал, что оппозиционер назвал условие, при котором в рф может произойти революция. По словам эксперта, противоречия между обществом и властью обостряются.

Курсор сообщал, что недовольство режимом путина растет в рф, но люди пока не готовы выходить на протесты, чтобы сменить представителей правящей «верхушки». Однако, как считает председатель ГУР Украины Андрей Черняк, есть вероятность того, что в россии может подняться улица.