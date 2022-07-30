Экс-глава ЦРУ назвал условие, при котором Украина освободит оккупиpованные регионы

Экс-руководитель ЦРУ и бывший глава Центрального командования Вооруженных сил США Дэвид Петреус рассказал что нужно, чтобы Украина отвоевала свои территории в российской федерации*.

Украина продолжает отстаивать свою независимость в войне с российской федерацией и сможет вернуть свои территории, которые сейчас находятся под контролем страны-агрессора, однако есть условие.

Об этом рассказал Экс-руководитель ЦРУ и бывший глава Центрального командования Вооруженных сил США Дэвид Петреус, передает издание Bild.

По его словам, то, что украинские военные смогут деоккупировать свои территории кажется все более вероятным. Но чтобы ускорить этот процесс, нужно, чтобы НАТО и западные страны продолжали поставлять Украине ресурсы в нынешнем темпе.

Дэвид Петреус думает, что ВСУ смогут оставить полномасштабное вторжение рф и отвоевать регионы, которые временно оккупировали российские военные с 24 февраля.

«Курсор» писал ранее, что Вооруженные силы Украины намерены вернуть в ближайшее время Херсон, который временно находится под контролем российской федерации. Военный эксперт и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин рассказал, как проходит деоккупация юга.

Еще мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Украина с удовольствием хотела бы деоккупировать свои территории невоенным путем, но она имеет дело с российской федерацией, которая не хочет договариваться дипломатически, да и сейчас это невозможно.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!