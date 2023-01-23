Экс-президент россии заявил о Третьей мировой войне

17:36, Сегодня
Новости СНГ, Политика
дмитрий медведев фото
Фото: depositphotos.com

Чиновник утверждает, что война в Украине стала вынужденной крайней мерой.

Бывший президент *россии дмитрий медведев выступил с новыми заявлениями, которые касаются войны в Украине и других тем.

Об этом сообщает «ТАСС«.

В частности, прозвучали следующие тезисы:

  • Бюро Высшего совета единороссов надо подумать над развитием партийной дипломатии;
  • Прошедший год показал, кто друг россии, а «с кем и договариваться не о чем»;
  • Мир вплотную подошел к угрозе третьей мировой войны из-за готовящейся агрессии против рф;
  • СВО (война – прим.ред.) стала вынужденной крайней мерой в ответ на подготовку агрессии со стороны США и их сателлитов;
  • «Единая россия» должна выстраивать диалог с идеологически близкими партиями за рубежом.

«Курсор» сообщал, что лавров сделал резонансное заявление о войне в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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