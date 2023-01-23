Экс-президент россии заявил о Третьей мировой войне

Бывший президент *россии дмитрий медведев выступил с новыми заявлениями, которые касаются войны в Украине и других тем.
Об этом сообщает «ТАСС«.
В частности, прозвучали следующие тезисы:
- Бюро Высшего совета единороссов надо подумать над развитием партийной дипломатии;
- Прошедший год показал, кто друг россии, а «с кем и договариваться не о чем»;
- Мир вплотную подошел к угрозе третьей мировой войны из-за готовящейся агрессии против рф;
- СВО (война – прим.ред.) стала вынужденной крайней мерой в ответ на подготовку агрессии со стороны США и их сателлитов;
- «Единая россия» должна выстраивать диалог с идеологически близкими партиями за рубежом.
«Курсор» сообщал, что лавров сделал резонансное заявление о войне в Украине.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!