Экс-президент россии заявил о Третьей мировой войне

Чиновник утверждает, что война в Украине стала вынужденной крайней мерой.

Бывший президент *россии дмитрий медведев выступил с новыми заявлениями, которые касаются войны в Украине и других тем.

Об этом сообщает «ТАСС«.

В частности, прозвучали следующие тезисы:

Бюро Высшего совета единороссов надо подумать над развитием партийной дипломатии;

Прошедший год показал, кто друг россии, а «с кем и договариваться не о чем»;

Мир вплотную подошел к угрозе третьей мировой войны из-за готовящейся агрессии против рф;

СВО (война – прим.ред.) стала вынужденной крайней мерой в ответ на подготовку агрессии со стороны США и их сателлитов;

«Единая россия» должна выстраивать диалог с идеологически близкими партиями за рубежом.

«Курсор» сообщал, что лавров сделал резонансное заявление о войне в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!