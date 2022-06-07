Экс-журналистка российского Первого канала рассказала о причинах своего демарша

Марину Овсянникову оштрафовали всего на 30 тысяч рублей и не арестовали только благодаря заступничеству Макрона и американских политиков. В марте она в прямом эфире Первого канала вышла с плакатом «Нет войне!».

Марина Овсянникова, которая во время прямого эфира демонстративно вошла в кадр выпуска новостей с антивоенным плакатом, рассказала о своем отношении к россии* и санкциям.

Овсянникова назвала войну в Украине «коллективной виной русских» и заявила, что в знак протеста меняет свою приобретенную русскую фамилию на родную украинскую. Также она считает, что санкций против россии еще недостаточно.

Журналистка уверена, что украинцы и жители рф — это «НЕ братские народы». Она назвала военными преступлениями убийства в Буче, Мариуполе и других городах.

Напомним, российскую ведущую оштрафовали за антивоенный протест в прямом эфире.

«Курсор» публиковал видео, на котором воины ССО Украины в упор расстреляли российскую БМП из гранатомета. Украинские военные из Сил специальных операций эффектно уничтожили БМП-2 армии россии. Так, они заметили машину, когда она пряталась за деревьями и находилась в нескольких метрах от них.

Также мы писали, что представитель россии обиделся и ушел с заседания Совета безопасности ООН. Евросоюз прямо обвинил россию в создании продовольственного кризиса в мире и перекладывании при этом вины на Украину. Небензя не смог ничего противопоставить этим обвинениям и вынужден был покинуть зал.