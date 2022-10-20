Эксперт минобороны рф случайно признал, что россия использует иранские дроны

Член Общественного совета при минобороны *рф руслан пухов в прямом эфире российского телеканала начал инструктаж для журналистов о том, как правильно говорить о дронах-камикадзе иранского производства.

Об этом сообщает Telegram-канал «Украина Online».

«Сильно лодку раскачивать не будем, поэтому я очень вас прошу сильно на этих иранских… потому что это классика истории: жопа есть, а слова нет. Мы все знаем, что они иранские, но власти не признают», – сказал пухов.

Журналисты попробовали остановить эксперта, но было уже поздно. Спустя некоторое время директор центра анализа, стратегий и технологий осознал, что совершил ошибку и попытался исправить своё положение. Однако, по-итогу в сеть попало видео, где он признает, что россия использует иранские дроны для войны в Украине.

«Не помню, чтобы такое говорил, наверное, это какая-то постановка», – заявил пухов.

Ранее премьер-министр Израиля Яир Лапид рассказал о своем отношении к войне в Украине. По его словам, он с самого начала российского вторжения осудил решение путина, а Израиль – «однозначно встал на правильную сторону истории».

Политик утверждает, что Киев получил от Иерусалима много гуманитарной помощи, полевой госпиталь для лечения тысяч беженцев, а также правительство вложило средства в прием украинских беженцев и репатриантов. По словам Лапида, Израиль находится в очень сложной ситуации, потому что ему нужно прежде всего заботиться о собственной безопасности.

«Я, как премьер-министр, отвечаю за безопасность страны», – сказал он.

У чиновника спросили, правдивы ли слухи о тайных поставках Израилем оружия в Украину, которое может помочь бороться с иранскими беспилотниками. Лапид ответил, что не комментирует сообщения в зарубежных СМИ об израильском оружие и о том, что связано с безопасностью Израиля. Подробнее читайте здесь.

Также «Курсор» сообщал, что советник Зеленского призывает Израиль предоставить Украине ПВО.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!