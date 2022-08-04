Украина может освободить Херсон до конца 2022 года, — FT

Эксперты говорят, что Вооруженные силы Украины смогут освободить оккупированный россиянами Херсон до конца текущего года.

Украинские военнослужащие начали контрнаступление и хотят вернуть под свой контроль Херсон, который сейчас оккупирован российской федерацией*. И по данным журналистов, ВСУ смогут сделать это до конца 2022 года.

Об этом сообщает издание The Financial Times.

Отмечается, если западные страны будут продолжать поставлять Киеву оружие, тогда контрнаступление украинских бойцов продолжится, и они смогут отвоевать у россиян Херсон до конца текущего года, но другие свои территории за этот период они вернуть не смогут.

Журналисты подчеркнули, что ВСУ успешно применяют американские HIMARS на фронте против противника и уничтожают российские командные пункты и склады с боеприпасами. Однако украинские бойцы нуждаются в большом количестве снарядов для реализации своих целей, в том числе для деоккупации территорий.

Власти Украины также сетуют на то, что с помощью РСЗО они могут наносить удары исключительно по своей территории, что не позволяет им нарушить логистику вс рф за пределами страны.

«Курсор» писал ранее, что советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что украинские войска освободят Херсонскую область к сентябрю.

Еще мы писали, что в Великобритании считают, что контрнаступление Украины в Херсоне набирает обороты.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!