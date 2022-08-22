Эксперт назвал города Украины, которые 24 августа будут в наибольшей опасности

В среду, 24 августа, украинцы будут отмечать День Независимости и существует большая вероятность того, что на праздник российские войска усилят свои обстрелы, и в наибольшей опасности могут быть три города.
Об этом сообщил военный эксперт Роман Свитан, передает «24 канал».
По его словам, российская федерация в этот день больше готовится не к нападению, а к обороне уже захваченных территорий. Украинцам не стоит ожидать страшных ракетных обстрелов, хотя военные рф стягивают к границам большое количество систем С-300.
Эксперт считает, что вооружение, которое россияне разворачивают на территории Беларуси и в оккупированном Крыму наибольший вред могут принести трем украинским городам: Харькову, Чернигову и Николаеву. Там нужно принимать более тщательные меры противовоздушной обороны.
«Курсор» писал ранее, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, постоянные обстрелы города Энергодар и территории вокруг Запорожской АЭС со стороны россии является «провокацией и этакой игрой на «ядерных нервах» мирового общества в целом».
Еще мы писали, что российские военные продолжают наносить по инфраструктурных и гражданских объектах Украины ракетные удары. И по словам эксперты Александра Коваленко, интенсивность обстрелов со стороны рф снизится, когда ВСУ отодвинуть захватчиков на большее расстояние.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!