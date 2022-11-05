Эксперт объяснил, почему рф не может перейти в наступление на юге Украины

Военный эксперт Олег Жданов отметил, что с 3-5 снарядов, которые рф* привозит на передовую, на позиции попадает лишь 1-2.

Украинские военные демонстрируют успехи на фронте, в частности на юге страны. Российские солдаты там не имеют возможности пойти в наступление, потому что ВСУ оперативно уничтожают их резервы, технику и оружие.

Об этом в своем видеоблоге рассказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, украинская авиация на Южнобугском направлении наносит большинство успешных ударов, и все те резервы, что оккупанты пытаются подтянуть, быстро уничтожаются.

Сейчас российские войска заняли оборонительные позиции, потому что у них нет никаких средств, чтобы проводить наступательные действия. С 3-5 снарядов, которые рф привозит солдатам на передовую, на позиции попадает лишь 1-2. Их артиллеристы молчат.

Олег Жданов отметил, что наступит момент, когда у российских захватчиков вообще нечем будет воевать, тогда они начнут отступление, а ВСУ пойдут вперед.

«Курсор» писал ранее, что Вооруженные силы Украины постепенно проводят контрнаступление и освобождают на юге страны населенные пункты от российских захватчиков. Скоро очередь дойдет до Херсона. Военный летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал про оптимальный сценарий освобождения города.

Еще мы писали, что оккупанты из рф продолжают принудительно выселять местных жителей в Херсонской области.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!