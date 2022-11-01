Ситуация на юге Украины обостряется: оккупанты насильно выселяют людей из домов в Херсоне

В Херсонской области украинских граждан насильно выгоняют из домов и вокруг их жилищ устраивают инженерные укрепления и минно-взрывные заграждения.

Оккупанты из рф* продолжают принудительно выселять местных жителей в Херсонской области.

Об этом заявили в Генштабе Украины.

В Каховке Херсонской области граждан, проживающих вдоль берега Днепра силой выселяют из их домов.

Вокруг жилых домов оборудуют инженерные укрепления и минно-взрывные заграждения.

«В населенном пункте Новочерноморье Скадовского района российские военнослужащие психологически и физически давят на мирных жителей. Их выгоняют из собственных помещений. Освободившиеся таким образом дома планируются под заселение оккупантами», — отметили в Генштабе.

Ранее Курсор писал, что с усугублением кризиса в россии кремлевская пропаганда становится истеричнее. Обвинения путиным Великобритании в подрыве «северных потоков» является очередной пропагандистской инсинуацией кремля на фоне тотальной катастрофы в россии.

Также мы писали, что потери российской армии значительно возросли: в ВСУ назвали причину. После попадания на фронт мобилизованные россияне гибнут через 5-10 дней. Количество потерь личного состава у российской армии возросло.

Напомним, россияне за день выпускают по украинским позициям около 60 тысяч снарядов. Украинские войска в ответ отстреливают 6, 5 — 7 тысяч снарядов. То есть примерно в 10 раз меньше, рассказали в МВД.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!