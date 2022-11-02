Полковник ВСУ рассказал про оптимальный сценарий деоккупации Херсона

Сейчас ситуация на херсонском направлении сложная, но ВСУ ее контролируют.

Вооруженные силы Украины постепенно проводят контрнаступление и освобождают на юге страны населенные пункты от российских захватчиков. Скоро очередь дойдет до Херсона. Военный летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал про оптимальный сценарий освобождения города.

В программе «1+1» украинские военный отметил, что ВСУ должны выйти на Берислав и на Каховскую гидроэлектростанцию, а потом продвигаться в сторону областного центра. То есть, сначала нужно закрыть вопрос на Каховке, а потом двигаться к Херсону, при чем в районе Каховской ГЭС украинские бойцы смогут переправиться на левый берег еще быстрее, чем в самом городе.

Известно, что сейчас ситуация на этом направлении сложная, но ВСУ держат все под контролем. Российские оккупанты перешли к подготовке оборонительных рубежей и будут пытаться удержать Херсон под своим контролем.

«Курсор» писал ранее, что в Херсонской области украинских граждан насильно выгоняют из домов и вокруг их жилищ устраивают инженерные укрепления и минно-взрывные заграждения.

Еще мы писали, что Вооруженные силы Украины не прекращают наступление и становятся все ближе к Херсону. Российские войска понимают это и переходят к обороне. Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов рассказал, что вскоре ВСУ освободят Херсон от российских захватчиков.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!