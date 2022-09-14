Эксперт объяснил, почему рф не перекидывает некоторые резервы в Украину

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что после поражения оккупантов в Харьковской области, в россии* начались еще большие проблемы с резервами.

Вооруженные силы Украины провели успешное контрнаступление в Харьковской области, российским солдатам пришлось бежать. В связи с поражением, настрой оккупантов пошатнулся и все меньше человек хочет идти воевать в Украину.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает «24 канал».

По его словам, кремль сейчас в плане информационной компании, касающейся контрнаступления ВСУ, серьезно провалился. Военные рф деморализованы и это играет на руку Украине, ведь страна-агрессор начала испытывать еще большие проблемы с резервами.

Эксперт отметил, что после поражения оккупантов, российские соцсети «взорвались» и начали призывать наказать виновных генералов, но пропагандисты сделали информационный вброс, что не нужно этого делать, потому что они «играют, как умеют».

Потом обвинения перекинулись на кремль и руководству фактически пришлось признать поражение своей армии в Харьковской области. Россияне прекратили поставки новых резервов на войну, потому что у них началась массовая волна отказов солдат участвовать в боевых действиях.

«Курсор» писал ранее, что американский чиновник на условиях анонимности рассказал, что рф столкнулась с «серьезной нехваткой живой силы» в войне против Украины, а потому путин может прибегнуть к ряду отчаянных методов для решения этой проблемы.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!