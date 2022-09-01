СМИ: россия начнет вербовать осужденных преступников, чтобы решить дефицит войск

Американский чиновник на условиях анонимности рассказал, что рф* столкнулась с «серьезной нехваткой живой силы» в войне против Украины, а потому путин может прибегнуть к ряду отчаянных методов для решения этой проблемы.

По информации чиновника, россия пытается исправить дефицит своих войск, а потому принуждает военных, раненых в Украине, возвращаться к боевым действиям.

Об этом сообщает The Associated Press и CNN.

Также руководство оккупантов нанимает сотрудников частных охранных компаний и вербует осужденных преступников из тюрем «в обмен на помилование и финансовую компенсацию».

Это нисколько неудивительно, потому что, согласно официальным данным Генштаба ВСУ, россия потеряла на войне в Украине примерно 48 350 военных. Допускается, что настоящие цифры могут быть в разы больше.

Также «Курсор» сообщал, что, как предполагает эксперт, путин может увеличить численность армии рф еще на 137 тысяч человек. Украинская разведка отмечает, что россия надеется мобилизировать хотя бы 90 тысяч человек.

Кроме этого, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армии россии пора убегать.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!