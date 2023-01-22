Эксперт объяснил, зачем россияне перебрасывают на фронт устаревшее оружие

Армия российской федерации* несет на фронте в Украине большие потери как личного состава, так и различных видов вооружения. И сейчас оккупанты начали испытывать дефицит оружия, поэтому перебрасывают для использования в бою советскую технику.

Об этом в эфире Апостроф TV рассказал военный эксперт, сопредседатель ОИ «Правое дело» Дмитрий Снегирев.

По его словам, сейчас зафиксирована переброска на Бахмутское направление 152-мм гаубиц образца 1943 года Д-1. Это оружие массово производилось в 1943-1949 годах, и сейчас его передают ЧВК «Вагнер» для огневой поддержки.

Эксперт отметил, что этот факт является показательным и указывает на то, что у россиян заканчиваются запасы артиллерийских систем. Не исключено, что вскоре на фронт они начнут передавать винтовки Мосина времен царской россии.

Дмитрий Снегирев подчеркнул, что оккупанты хотят создать видимость, что их артиллерийский потенциал не исчерпан, но этот миф опровергается этим фактом.

«Курсор» писал ранее, что «вторая» армия мира задумала провести реформу и, скорее всего, такое решение руководство российской федерации приняло из-за военных угроз, с которыми может столкнуться в будущем.

Еще мы писали, что украинская разведка не исключают, что руководство россии в ближайшие дни объявит о проведении очередной волны мобилизации. В вс рф попадут еще 500 тысяч россиян, что позволит стране создать стратегические резервы.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!