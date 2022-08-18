Эксперт отметил, готовы ли ВСУ к эффективному контрнаступлению

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, достаточно ли у ВСУ оружия, чтобы начать эффективное контрнаступление по всем направлениям.

Несмотря на то, что западные страны продолжают Украине поставлять оружие, темпы поставок довольно медленные и сейчас вооружения недостаточно для того, чтобы ВСУ пошли в контрнаступление по всем направлениям.

Об этом в эфире программы «Гроші» рассказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, сейчас не хватает номенклатуры необходимого вооружения, в частности минометной артиллерии, которая эффективно противодействует российской пехоте, но эта часть артиллерии просто выпала.

Также украинская армия нуждается в боевой авиации, потому что советских самолетов недостаточно, чтобы противодействовать российским силам. Еще ВСУ необходимы более модернизованные танки.

Олег Жданов сказал, что сейчас Европа разделилась на старую и новую. И Новая Европа готова поставлять украинской армии все необходимое вооружение, чтобы тем самым обеспечить собственную безопасность, а вот старая Европа отмалчивается.

«Курсор» писал ранее, что Украина получает различное вооружение от союзников, чтобы побыстрее выгнать российских оккупантов со своей земли. Но военный эксперт Олег Катков рассказал, какое оружие является лучшим, потому что обладает высокой мобильностью и дальней стрельбой.

Еще мы писали, что генерал ВСУ Сергей Кривонос объяснил, почему украинским военнослужащим так медленно поступает оружие от западных партнеров.