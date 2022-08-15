Генерал ВСУ рассказал, почему Украине медленно поступает оружие от партнеров

Украину в войне с российской федерацией* поддерживает множество стран и поставляет ей различное вооружение. Но темпы поставок остаются медленными. Генерал ВСУ Сергей Кривонос объяснил, в чем причина.

Об этом сообщает «24 канал».

По его словам, оружие поступает в Украину сейчас только единицами, а не десятками. Для обеспечения нужд ВСУ было запущено американское производство, предприятия работают в усиленном режиме, но это все равно небыстрый процесс.

Сергей Кривонос предполагает, что чуть позже, со второй половины осени, поставки оружия могут быть такими темпами, как хотело бы Украине. Но возникает момент в том, чтобы украинская сторона подготовила людей, которые будут успешно применять вооружение от западных партнеров, потому что в противном случае оно может стать металлоломом.

«Курсор» писал ранее, что по словам военного эксперта Олега Жданова, есть определенные виды оружия, которые бы очень помогли Украине в войне с российскими оккупантами.

Еще мы писали, что Украина воюет с российской федерацией не только на суши и в воздухе, но и в информационном пространстве. Чтобы сорвать поставки оружия ВСУ, россияне распускают в сети слухи о том, что поставляемое западное оружие продается на «черном рынке».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!