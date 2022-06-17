Эксперт озвучил прогноз о ходе войны в Украине

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что президент рф владимир путин лично руководит войной россии против Украины. Именно поэтому военные наступательные действия будут идти до последнего солдата.

Об этом Жданов сказал в разговоре с российским юристом, правозащитником Марком Фейгиным, сообщает ТСН.

По словам Жданова, военные наступательные действия будут идти до последнего солдата: «Вот, сколько будет у них людей… Они уже сейчас снимают с других направлений батальонно-тактические группы для выполнения политической задачи».

Жданов отметил, что захват Северодонецка является уже не военной задачей, а политической. Сейчас путин ничего не может предъявить россиянам, потому что побед нет.

«Ни одна задача военной операции не выполнена. Каждая инфоновость или каждое политическое заявление имеет как свой пик, так и свое падение. И вот сейчас начинается волна спада поддержки», — сказал эксперт.

Кроме этого, россияне уже начинают спрашивать «Вы четыре месяца воюете. Чего вы там воюете?».

Жданов также заявил, что показатели показывают, что в настоящее время войска россии выдыхаются.

Ранее Курсор писал, что болгарский журналист и военный эксперт Христо Грозев заявил, что в кремле есть «крот» рангом выше лаврова. По его словам, в российской властной верхушке есть высокоранговый чиновник, который «слил» информацию о начале войны до ее начала американским представителям.

Курсор сообщал, что Украина готова за месяц перевести вооружение на стандарты НАТО. Военные Украины легко и быстро осваивают новейшее вооружение, предоставляемое Западом. Выйти на высокие стандарты альянса украинская армия способна всего за месяц.

Редакция ранее писала, что американский историк заявил, что НАТО скоро вмешается в войну Украины с россией. По словам специалиста, войну в Украине не остановит даже смерть владимира путина. В россии достаточно людей, которые хотят продолжения боевых действий.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!