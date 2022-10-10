Эксперт предположил, как рф может ответить Украине за Крымский мост

Военный эксперт Олег Жданов также отметил, что ядерный шантаж путину не удастся.

На днях на Крымском мосту произошел взрыв, в результате которого повредилось автомобильное полотно. Путин заявил, что к его разрушению причастна украинская сторона. Военный эксперт Олег Жданов ответил, будет ли россия мстить за дорожный объект.

Об этом он рассказал изданию «24 канал».

По его словам, единственный ответ, на который способны российские оккупанты — это наносить ракетные удары по мирным городам, а также прибегать к ударам иранскими дронами-камикадзе.

Олег Жданов отметил, что на территории Украины в ближайшее время может возрасти угроза нанесения ракетных ударов, поэтому жители должны проявлять осторожность.

Также он считает, что президенту рф владимиру путину не удастся ядерный шантаж и такой вариант событий маловероятен сейчас.

«Курсор» писал ранее, что ни украинская, ни российская сторона официально не взяли на себя ответственность за взрыв, который произошел на Крымском мосту. Пока россияне продолжают расследование, советник президента Украины Михаил Подоляк указал на внутренний конфликт в кремле, который в тот или иной способ привел к инциденту.

Еще мы писали, что в 2022 году российские госструктуры заключили контракты на обеспечение безопасности моста на общую сумму более 2 млрд рублей (эквивалентно 23 млн долларов США).

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!