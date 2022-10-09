Крымский мост — это «начало»: советник президента Украины рассказал, кого подозревает во взрыве

Взрыв на Крымском мосту свидетельствует о расколе между российскими силовыми структурами, предположил Подоляк.

Ни украинская, ни российская сторона официально не взяли на себя ответственность за взрыв, который произошел рано утром 8 октября. Пока россияне продолжают расследование, советник президента Украины Михаил Подоляк указал на внутренний конфликт в Кремле, который в тот или иной способ привел к инциденту.

В своем профиле в Твиттере Подоляк назвал взрыв, приведший к выходу из строя важного моста между Крымским полуостровом и российскими территориями, «началом» и предложил объяснение произошедшему.

Now seriously. FSB/PMC try to eliminate leadership of Defense Ministry/GHQ. Before personnel change, FSB is in knockdown — missed Putin's bridge explosion. Defense Ministry can now blame FSB for the future South loss. Isn’t it obvious who made an explosion? Truck arrived from RF. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 8, 2022

По его словам, Федеральная служба безопасности (ФСБ) рф* и неофициальная ЧВК «Вагнер» начали войну за смену власти в Минобороны и Генеральном штабе.

Позже он сказал изданию Рейтер, что, по его мнению, взрыв был организован россией, хотя и не сказал, откуда он это знает.

«Это конкретное проявление конфликта между ФСБ (разведывательной службой) и (частными военными компаниями) с одной стороны и Минобороны/Генеральным штабом рф с другой», — сказал он.

Ранее Курсор информировал о том, что мост через Керченский пролив на данный момент не подлежит эксплуатации. Пожар разрушил значительную часть полотна автомобильной ветки. Момент взрыва зафиксировали камеры.

Как сообщалось, мост, соединяющий временно оккупированный рф Крым с материковой частью Кубани, поврежден в результате пожара. Возгорание зафиксировали около 6 часов утра в субботу, 8 октября. В товарняке Тамань-Керчь на Крымском мосту якобы загорелся бензобак.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!