СМИ: россия потеряла инициативу в битве за Донбасс

Западные СМИ уверены, что российские войска уже не смогут захватить Донецкую область Украины — вместо этого ВСУ пойдут в контрнаступление и деоккупируют Донбасс.

Запад считает, что россия* окончательно потеряла инициативу в битве за Донбасс и в ближайшее время не сможет захватить регион.

Но по словам западного чиновника, который не назвал своего имени, несмотря на то, что рф не захватит Донбасс в ближайшее время, «они не собираются просто сдаваться и идти домой».

Ранее западные чиновники заявляли, что российская федерация добивается «реального прогресса» в захвате Донбасса, а теперь Запад считает захват всей территории Донецкой области «минимальной политической целью кампании в Донбассе», и то, что российская федерация достигнет ее в ближайшие несколько месяцев, становится «все более маловероятным».

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.