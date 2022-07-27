СМИ: россия потеряла инициативу в битве за Донбасс

Запад считает, что россия* окончательно потеряла инициативу в битве за Донбасс и в ближайшее время не сможет захватить регион.
Но по словам западного чиновника, который не назвал своего имени, несмотря на то, что рф не захватит Донбасс в ближайшее время, «они не собираются просто сдаваться и идти домой».
Ранее западные чиновники заявляли, что российская федерация добивается «реального прогресса» в захвате Донбасса, а теперь Запад считает захват всей территории Донецкой области «минимальной политической целью кампании в Донбассе», и то, что российская федерация достигнет ее в ближайшие несколько месяцев, становится «все более маловероятным».
Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.
Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!