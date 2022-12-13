Эксперт предположил, получит ли россия иранские баллистические ракеты

По его словам, США будут делать все, чтобы сделка не состоялась, а помогать им в этом будет Израиль.

Российская федерация* проигрывает на фронте и из-за введенных санкций испытывает дефицит вооружения. В связи с этим она обратилась за помощью к Ирану, помимо дронов-камикадзе, агрессору потребовались еще и баллистические ракеты. В сети появилась информация, что «Зульфикаров» на 700 километров рф не получит, только Fateh-110, но на 300 километров. Но США будут прилагать усилия, чтобы этого не допустить, и в этом им будет помогать Израиль.

Таким мнением с «24 каналом» поделился военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, накануне «Институт изучения войны» опубликовал информацию о резолюции Совбеза ООН от 2015 года, согласно которой Иран не может не принимать, не передавать дроны и ракеты с дальностью пуска более 300 километров и более. Если Иран или другая страна нарушат эту резолюцию, на них будут наложены жесткие санкции.

И россия тоже проголосовала за эту резолюцию, тем самым подложив себе свинью. Тогда путин, вероятно, не предполагал, что ему потребуется военная помощь Тегерана.

Олег Жданов подчеркнул, что Иран уже нарушил документ, когда предоставил рф дроны с дальностью более 300 километров.

«По информации израильского издания, сейчас в Иране размышляют, как уменьшить дальность этой ракеты, чтобы она была менее 300 километров», – отметил Жданов.

По его мнению, Украина имеет поддержку США, и Вашингтон, вероятно, будет давить на Иран, чтобы он не передал агрессору эти ракеты.

«Курсор» писал ранее, что Европейский Союз решительно осуждает Иран из-за содействия российской агрессии против Украины, а также предостерегает от поставок москве дронов-камикадзе.

Еще мы писали, что в Украине утверждают, что последствия за поддержку войны для Тегерана будут гораздо масштабнее, чем потенциальная выгода от его сотрудничества с россией.