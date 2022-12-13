Киев предупредил Иран о последствиях за поставки оружия рф

В Украине утверждают, что последствия за поддержку войны для Тегерана будут гораздо масштабнее, чем потенциальная выгода от его сотрудничества с россией.

Украинские эксперты предоставили Тегерану достаточно доказательств использования российской федерацией* иранских дронов для ударов по украинской инфраструктуре.

Об этом говорится в комментарии представителя министерства иностранных дел Украины Олега Николенко, предоставленного Европейской правде.

«Нас не удивляют очередные возражения со стороны Ирана о поставках оружия россии. Во время технической встречи украинские эксперты предоставили иранцам доказательства в достаточном объеме. Есть сотни зафиксированных фактов обстрелов территории Украины иранскими дронами», — говорится в комментарии.

Представитель украинского МИДа добавил, что «как бы ни продолжали выкручиваться в Тегеране, украинская сторона четко дала понять: последствия за поддержку войны против Украины для Ирана будут гораздо масштабнее, чем потенциальная выгода от его сотрудничества с россией».

Как сообщал Курсор, в понедельник, 12 декабря, власти Ирана заявили о приведении в исполнение смертельного приговора второму осужденному в ходе массовых протестов.

Также Курсор информировал о том, что в воскресенье, 4 декабря, иранские власти привели в исполнение приговор четырем гражданам Ирана, которых обвинили и признали виновными в сотрудничестве с израильской службой внешней разведки «Моссад». С такими же обвинениями арестованы еще три иранца.

Ранее Курсор писал, что Иран обнародовал список объектов в Израиле, по которым нанесет удар в будущей войне.

Еще редакция информировала, что Иран увеличил использование наемных убийц в заговорах против диссидентов, израильтян и евреев.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!