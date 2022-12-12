Евросоюз выступил с жестким заявлением в отношении Ирана

ЕС решительно предостерегает Иран от любых новых поставок оружия в россию — в частности, от любых шагов по возможной передаче рф баллистических ракет малой дальности.

Европейский Союз решительно осуждает Иран из-за содействия российской агрессии против Украины, а также предостерегает от поставок москве* дронов-камикадзе.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Европейской комиссии (ЕК).

«Европейский Союз решительно осуждает и считает неприемлемым любой вид военной поддержки Ираном, включая поставки беспилотных летательных аппаратов, незаконной, непровоцированной и неоправданной агрессивной войне россии* против Украины, которая грубо нарушает международное право и принципы», – говорится в заявлении ЕК.

Также отмечается, что иранское оружие, включая беспилотные летательные аппараты, производится с использованием компонентов международного происхождения, в том числе из Европы, и рассматривает соответствующие меры.

«Европейский Союз решительно предостерегает Иран от любых новых поставок оружия в россию — в частности, от любых шагов по возможной передаче россии баллистических ракет малой дальности, которые будут означать серьезную эскалацию. Европейский Союз будет продолжать реагировать на все действия, поддерживающие российскую агрессию против Украины, и привлечет Иран к ответственности, в том числе путем дополнительных ограничительных мер”, – предупредили в ЕК.

Как сообщал Курсор, в понедельник, 12 декабря, власти Ирана заявили о приведении в исполнение смертельного приговора второму осужденному в ходе массовых протестов.

Также Курсор информировал о том, что в воскресенье, 4 декабря, иранские власти привели в исполнение приговор четырем гражданам Ирана, которых обвинили и признали виновными в сотрудничестве с израильской службой внешней разведки «Моссад». С такими же обвинениями арестованы еще три иранца.

Ранее Курсор писал, что Иран обнародовал список объектов в Израиле, по которым нанесет удар в будущей войне.

Еще редакция информировала, что Иран увеличил использование наемных убийц в заговорах против диссидентов, израильтян и евреев.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!