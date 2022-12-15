Эксперт предположил, сколько рф может получить ракет от Ирана

По его словам, если сделка состоится, для Украины это будет серьезной угрозой.

Российская федерация* проигрывает войну и начала сотрудничать с Ираном, чтобы получать вооружение, в частности дроны-камикадзе, которые уже атакуют украинские города, а также баллистические ракеты. В интернете есть информация, что Иран якобы согласился их передать агрессору.

Об этом «24 каналу» рассказал военный эксперт Павел Нарожный.

По его словам, Иран находится под санкциями уже 40 лет, и за этот период страна уже смогла адаптироваться и производить оружие, в частности те же дроны-камикадзе, где нашли чипы американского производства.

Эксперт говорит, что никто не может объяснить, как и откуда их завозили контрабандой, но очевидно, что есть посредники где-то среди стран Ближнего Востока, которые помогали Ирану обходить санкции.

Как подчеркнул Нарожный, пока трудно утверждать, сколько российские захватчики могут получить ракет от Ирана, если сделка состоится. Но, скорее всего, речь идет о не менее нескольких десятках единиц. И для Украины это серьезная угроза.

«Курсор» писал ранее, что израильские чиновники, ссылаясь на данные разведки, сообщили, что Иран собирается ограничить дальность ракет, которые он планирует поставить россии для войны в Украине.

Еще мы писали, что украинские эксперты предоставили Тегерану достаточно доказательств использования российской федерацией иранских дронов для ударов по украинской инфраструктуре.