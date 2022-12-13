Иран ограничит дальность ракет, поставляемых в россию

Израильская разведка сообщила, что Иран опасается санкций и не будет поставлять в рф ракеты дальностью более 300 километров.

Израильские чиновники, ссылаясь на данные разведки, сообщили, что Иран собирается ограничить дальность ракет, которые он планирует поставить россии* для войны в Украине.

Об этом информирует Аруц Шева.

Поставки в рф иранских баллистических ракет нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН и запустят механизм «отката», который вновь наложит санкции на Иран.

Такая ситуация была бы проблематичной для Ирана, но еще более проблематичной для россии, которая является постоянным членом Совета Безопасности ООН.

Резолюция Совбеза ООН 2231, принятая в 2015 году в рамках ядерной сделки между Ираном и мировыми державами, гласит, что до октября 2023 года странам запрещено передавать или получать от Ирана баллистические ракеты и беспилотники с дальностью полета более 300 километров и полезной нагрузкой более 500 килограммов.

Четыре израильских чиновника заявили, что международное давление не смогло полностью удержать Иран от планов отправить ракеты в россию.

Поставки возобновятся в ближайшее время. Однако, чтобы смягчить международный резонанс и не нарушить резолюцию Совета Безопасности, Иран планирует передать россии только ракеты с дальностью до 300 километров и модифицировать другие ракеты, чтобы они не выходили за рамки резолюции.

В частности, ракетный комплекс Fateh-110 имеет дальность 300 километров, но иранцы планируют модифицировать его, чтобы он не нарушал резолюцию, заявили израильские чиновники.

Ранее в Иране также рассматривали возможность передачи россии ракеты Zolfaghar с дальностью 700 километров, но сейчас якобы этот вопрос снят.

Ранее Курсор передавал слова министра Саудовской Аравии: Если Иран получит ядерное оружие, все ставки сняты.

Наша редакция также сообщала, что Иран намерен продвигать свою ядерную программу с помощью россии.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!