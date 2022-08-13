Эксперт предположил, сколько рф придется возобновлять свою авиацию

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что российской федерации для возобновления своего авиационного парка потребуется очень много времени.

На войне с Украиной российская федерация* несет серьезные потери, в частности в авиации. ВСУ ликвидировали уже более 230 самолетов и более 190 вертолетов. И на возобновлении такого парка рф потребуется много времени.

Таким мнением поделился с «24 каналом» военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, украинские военнослужащие успешно справляются с авиацией противника и для оккупантов это является огромной проблемой. На восстановление такого парка авиации российской федерации потребуется не одно десятилетие, потому что самолеты не так просто возродить.

Жданов считает, что по неофициальным данным, российские военные начали снимать с хранения самолеты МиГ-17 и МиГ-21, находившиеся на вооружении в Советском союзе. А это может говорить о том, что современный парк, самолетов, таких как СУ-35 и СУ-34, у них заканчивается.

Военный эксперт также заметил, что россияне могут использовать метод разборки. То есть из 3 – 4 самолетов будут собирать один. Так что-то, возможно, что-то и заведется, но на это потребуется время и персонал, который способен работать с такими самолетами.

«Курсор» писал ранее, что в Республике Коми, россия*, разбился частный самолет. Трое погибших. Он упал в лесу недалеко от аэропорта Уста, когда заходил на посадку в 400 метрах от взлетно-посадочной полосы.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!