В рф разбился частный самолет: есть погибшие

18:51, Сегодня
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Фото: canva.com

В региональном управлении мчс пояснили, что самолет следил за лесопожарной обстановкой. Он упал в лесу недалеко от аэропорта Уста

В Республике Коми, россия*, разбился частный самолет. Трое погибших.

Отмечается, что разбился легкий самолет Cessna 177. Он упал в лесу недалеко от аэропорта Уста, когда заходил на посадку в 400 метрах от взлетно-посадочной полосы.

На борту находились три человека, все погибли.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что россия мобилизует на войну в Украине технику и боеприпасы с Дальнего Востока.

Кроме того, Курсор писал, что генерал рассказал, когда в Украине закончится горячая фаза войны.

Еще напомним, что посол Польши рассказал, как ВСУ могли бы предотвратить трагедию в Мариуполе.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Алекс Арнав
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