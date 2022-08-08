В Республике Коми, россия*, разбился частный самолет. Трое погибших.
Отмечается, что разбился легкий самолет Cessna 177. Он упал в лесу недалеко от аэропорта Уста, когда заходил на посадку в 400 метрах от взлетно-посадочной полосы.
На борту находились три человека, все погибли.
Ранее редакция нашего портала сообщала, что россия мобилизует на войну в Украине технику и боеприпасы с Дальнего Востока.
Кроме того, Курсор писал, что генерал рассказал, когда в Украине закончится горячая фаза войны.
Еще напомним, что посол Польши рассказал, как ВСУ могли бы предотвратить трагедию в Мариуполе.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!