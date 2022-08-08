В региональном управлении мчс пояснили, что самолет следил за лесопожарной обстановкой. Он упал в лесу недалеко от аэропорта Уста

В Республике Коми, россия*, разбился частный самолет. Трое погибших.

Отмечается, что разбился легкий самолет Cessna 177. Он упал в лесу недалеко от аэропорта Уста, когда заходил на посадку в 400 метрах от взлетно-посадочной полосы.

На борту находились три человека, все погибли.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что россия мобилизует на войну в Украине технику и боеприпасы с Дальнего Востока.

Кроме того, Курсор писал, что генерал рассказал, когда в Украине закончится горячая фаза войны.

Еще напомним, что посол Польши рассказал, как ВСУ могли бы предотвратить трагедию в Мариуполе.