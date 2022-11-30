Эксперт предположил, сколько у рф ракет и как она восстанавливает запасы

Российская федерация продолжает обстреливать ракетами украинские города, целясь, в первую очередь, в энергетические объекты. Боевых запасов у страны-агрессора хватает, потому что их большое количество хранится с советских времен.

Об этом рассказал директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь, передает «РБК-Украина».

По его словам, нельзя назвать точное количество ракет, которое есть у россиян, поскольку этого не знают даже сами оккупанты. Но их запасы являются советскими, у них есть ракеты, построенные в 1960-х годах, 1970-х, 1980-х годах. То есть, их много, но есть один важный нюанс.

Эксперт отметил, что ракету, пролежавшую на складе такое большое количество времени, нужно сначала запустить на тестирование и проверить ее компоненты. А что касается деталей, то здесь рф прибегает к «техническому каннибализму», то есть они перебирают свои запасы, а потом из десятков комплектующих собирают ракеты и готовят их к применению.

Михаил Самусь подчеркнул, что не стоит надеяться на то, что у страны-агрессора заканчивается боевой запас, ракеты у них есть, хоть и не высокоточные. Но если возникнет ситуация, при которой национальной безопасности россии начнет угрожать какая-то страна, например, китай, то у путина не хватит ресурсов для проведения стратегической операции и он окажется в затруднительном положении.

«Курсор» писал ранее, что угрозу со стороны россии не стоит приуменьшать, поскольку у нее на вооружении имеется девять типов ракет.

Еще мы писали, что аналитики ISW считают, что рф испытывает трудности с запасами ракет, а поэтому в последнее время чаще стала использовать болванки.