Военный эксперт назвал типы ракет, которые рф имеет на вооружении

По меньшей мере, 5 тысяч ракет россия* уже применила против Украины.

Российская федерация в последнее время усилила обстрелы по территории Украины, и несмотря на то, что агрессор испытывает определенный дефицит боеприпасов и техники, у него остается достаточно возможностей, чтобы продолжать свой ракетный террор.

Об этом «24 каналу» рассказал военный эксперт Петр Черник.

По его словам, не стоит приуменьшать угрозу, исходящую от российской федерации, поскольку у нее имеется на вооружении девять типов ракет: «Точка-У», Х-59, Х-553, Х-22, «Калибр», «Искандер», П-800 «Оникс», Х-31, Х-101.

Петр Черник предполагает, что к моменту войны запасы этих ракет были в пределах 6,5-7 тысяч единиц, но сложно сказать определенную цифру, поскольку данные на российских ресурсах отличаются. Однако, по меньшей мере, 5 тысяч ракет рф использовала уже против Украины. Но это без комплекса С-300, дальность которого может составлять 100-120 километров. Таких ракет у российских военных несколько тысяч.

Также эксперт отметил, что страна-агрессор, вероятнее всего, поставила Х-101 на конвейер. В стране могут производить в неделю по 1-2 такие ракеты. Но возобновить свой ракетный потенциал, который был до войны, сейчас они не в силах.

«Курсор» писал ранее, что 17 ноября российская федерация с утра выпустила по территории Украины 18 крылатых ракет, а также иранские дроны-камикадзе.

Еще мы писали, что в арсенале российской федерации имеется только около 30 процентов высокоточных ракет от того количества, которое было по состоянию на день полномасштабного вторжения в Украину.