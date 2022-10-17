Эксперт предположил, станут ли удары дронами постоянной тактикой рф

Российская федерация* продолжает обстреливать украинские города ракетами, а также иранскими дронами-камикадзе. И как считает военный эксперт Олег Катков, они являются идеальным оружием для террористических атак.

Об этом он рассказал «24 каналу».

По его словам, страна-агрессор усилила обстрелы беспилотниками и будет и дальше активно их использовать. Но и от ракет российская федерация не откажется, хоть и начала их экономить.

Олег Катков подчеркнул, что удары дронами, ракетами и зенитно-ракетными комплексами С-300 по наземным целям – это исключительно терроризм.

Он отметил, что сейчас украинские союзники, в частности США, ищут варианты, чтобы эффективно противодействовать этой угрозе. Но опасность заключается и в том, что такие дроны, кроме боевой части, собраны из компонентов, которые можно «пачками заказывать на AliExpress».

«Курсор» писал ранее, что сегодня утром, 17 октября, Киев снова оказался под ударом. Россияне запустили дроны-камикадзе. По состоянию на 09:00 по Киеву было зафиксировано 4 прилета.

Еще мы писали, что российские войска продолжают атаковать Украину иранскими дронами-камикадзе «Shahed-136». И сейчас беспилотники стали еще опаснее, потому что оккупанты их модернизировали.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!