Эксперт предупреждает о новых ракетных ударах россии по Украине

По словам военного эксперта Олега Жданова, до 15 ноября россия может нанести новые массированные ракетные удары по территории Украины, как 10 октября. По его мнению, все это будет делаться для того, что Украина села за стол переговоров.

«Вполне вероятно, что какой-то запас ракет свозится с мест хранения, обслуживается, приводится в порядок и готовится к следующему этапу ракетных ударов», — сказал Жданов.

Эксперт также отметил, что 15 ноября на Бали будет проходить саммит G-20 и президенту рф владимиру путину необходим какой-то результат.

«россии надо будет что-то говорить. К 15 ноября путину надо что-то сказать. А что он может сказать? Что они развязали войну, самую кровавую в Европе после Второй мировой войны, самую масштабную на европейском континенте, и они ее продолжают? С какой целью? Захвата Украины и геноцида украинского народа? путину нужен результат. Результат, который он может продать G-20, — это переговоры», — отметил эксперт.

Жданов считает, что для достижения нужных результатов россия может нанести удары по Украине, чтобы попытаться склонить Киев к этим переговорам.

«До 15 числа нас может ожидать еще пару таких выпадов со стороны рф, жестких, кровавых и силовых… Я не исключаю вариации на тему, что они подсобирают силы и могут нанести массированный ракетный удар или повторить, допустим, 10 октября… Как мы видим, они лезут из кожи вон, чтобы хоть как-то принудить нас к переговорам», — сказал он.

Жданов добавил, что россия ищет способы склонить Украины к переговорам, но даже не планирует выводить свои войска с территории Украины.

Курсор писал ранее, что Вооруженные силы Украины продолжают наступательные действия на юге и востоке страны, применяя различное вооружение. А вот российские войска испытывают трудности с техникой и признают, что командование отправляет их просто «на убой».

Наша редакция сообщала, что бойцы ВСУ уничтожили танковую роту российских оккупантов. Армия рф лишилась 9 боевых машин и понесла ощутимые потери в личном составе.

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