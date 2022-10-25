Солдат рф пожаловался, что их отправляют в бой с неисправными танками — перехват разговора

Вооруженные силы Украины продолжают наступательные действия на юге и востоке страны, применяя различное вооружение. А вот российские войска испытывают трудности с техникой и признают, что командование отправляет их просто «на убой».

Об этом свидетельствует запись разговора, перехваченная Главным управлением разведки МО Украины.

На записи слышно, как российский солдат говорит с супругой и рассказывает ей реальную ситуацию на фронте на Донецком направлении.

Он попросил ее написать в министерство обороны рф или прокуратуру, чтобы доложить о том, что у солдат неисправная техника.

По словам российского оккупанта, военных отправляют на передовую и приказывают начинать наступление, но у них нерабочие танки, которые глохнут каждые 50 метров.

Солдат пожаловался, что командование рф кричит на них и посылает ребят просто «на убой». В поле лежат трупы, которые даже не разрешают забрать.

Видео содержит ненормативную лексику!

«Курсор» писал ранее, что в телефонном разговоре оккупант из рф рассказывает матери о «скотском» отношении к раненым, в частности его раненого бросили под деревом.

Еще мы писали, что на обнародованной украинской разведкой записи боевик с террористической «л/днр» обсудил с женой ожидаемое полномасштабное наступление украинских войск на Херсонском направлении. Солдат нервничает по этому поводу и не скрывает, что боится ВСУ.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!