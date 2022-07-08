Украинские десантники показали, как взорвали танковую роту россиян во время их наступления

Артиллеристы и инженерно-саперные подразделения эффектно уничтожили российских захватчиков, которые попытались продвинуться вглубь территорий и захватить очередные мирные селения. Кадры попали в сеть.

Украинские военнослужащие в очередной раз отличились успешными действиями во время вражеского штурма на одном из направлений. Бойцы ВСУ уничтожили танковую роту российских оккупантов. Армия рф* лишилась 9 боевых машин и понесла ощутимые потери в личном составе.

Об этом рассказали в пресс-центре Командования Десантно-штурмовыми войсками на официальной странице на Facebook.

Совместная работа артиллерийских и инженерных подразделений Десантно-штурмовых войск ВС Украины приносит хорошие результаты, отмечают военные.

Военные объяснили: российские оккупанты пытались атаковать на танках, однако украинские воины уничтожали их меткими ударами. Технику отстреливали на дорогах, возле лесопосадки и даже среди других взорванных машин.

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.