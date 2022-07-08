Украинские десантники показали, как взорвали танковую роту россиян во время их наступления

Украинские военнослужащие в очередной раз отличились успешными действиями во время вражеского штурма на одном из направлений. Бойцы ВСУ уничтожили танковую роту российских оккупантов. Армия рф* лишилась 9 боевых машин и понесла ощутимые потери в личном составе.
Об этом рассказали в пресс-центре Командования Десантно-штурмовыми войсками на официальной странице на Facebook.
Совместная работа артиллерийских и инженерных подразделений Десантно-штурмовых войск ВС Украины приносит хорошие результаты, отмечают военные.
Военные объяснили: российские оккупанты пытались атаковать на танках, однако украинские воины уничтожали их меткими ударами. Технику отстреливали на дорогах, возле лесопосадки и даже среди других взорванных машин.
Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.
СМИ: У россии осталось ракет на несколько месяцев войны. Россия за четыре месяца войны в Украине потратила более пяти тысяч ракет, большинство из которых были относительно современными, а сейчас у рф остались только старые, не точные ракеты.
Курсор сообщал, что кремлевский пропагандист обвинил США в затягивании прокси-войны с рф и возмутился поставками американского оружия для Украины. Больше всего его возмутила перспектива передачи систем залпового огня.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!