В минобороны россии анонсировали новые военные учения

В российской федерации* анонсировали проведение стратегических учений под названием «Восток-2022» с войсками Восточного военного округа.

Министерство обороны российской федерации проведет новые военные учения «Восток-2022» при участии войск Восточного военного округа и «контингентов других стран».

Об этом сообщает министерство обороны россии.

Известно, что учения должны пройти в период с 30 августа по 5 сентября под руководством начальника генштаба вс рф. Их проведут на 13 полигонах.

При обучении будут отрабатываться вопросы применения группировок войск сил при обеспечении военной безопасности в Восточном регионе.

К военным учениям привлекут:

войска сил Восточного военного округа,

часть сил Воздушно-десантных войск,

Дальней авиации,

Военно-транспортной авиации,

наемников из других стран.

В оборонном ведомстве рф заявляют, что к так называемой «спецоперации» в Украине привлекается лишь часть вооруженных сил российской федерации и что их численность достаточна для выполнения всех задач.

«Курсор» писал ранее, что ЦАХАЛ заявил о начале военно-воздушных учений с итальянскими силами в рамках совместного военного сотрудничества. В них примут участие израильский F351 Adir и итальянский F35.

Еще мы писали, что учения Вооруженных сил Республики Беларусь, по сообщениям местных источников, продлены еще на 10 дней. Это уже 13-ое продление военных учений в Беларуси.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!