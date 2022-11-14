Эксперт рассказал, что солдаты рф в панике покидали правобережья Херсонской области

По его словам, российски оккупанты пытались перевозить технику на каких-то катерах и баржах.

Несколько дней назад Вооруженным силам Украины удалось вернуть под свой контроль Херсон и освободить от российской оккупации множество населенных пунктов на юге страны. Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов рассказал, что солдаты рф* в панике покидали правый берег Херсонской области.

Об этом он рассказал на Youtube, передает «УНИАН».

По его словам, российские оккупанты переправлялись через Днепр на чем могли — на катерах, плотах, лодках.

«…мы обстреливали это дело по возможности и соответственно вот эти баржи и лодки переворачивались, техника тонула, потому что их перегружали в потемках. Люди тонули, российские солдаты. Там была ситуация хаоса и паники…», — сказал Олег Жданов.

«Курсор» писал ранее, что победы украинской армии на южном направлении, а также потеря российскими войсками Херсона привела к расколу в Кремле.

Еще мы писали, что Вооруженные силы Украины продемонстрировали большой успех на юге страны, освободив от оккупации Херсон. Но аналитики считают, что за провалы на этом направлении российская армия попытается отомстить на Донбассе.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!