Потеря Херсона внесла раскол в кремлевские кулуары

«Беспрецедентные» разногласия между президентом путиным и фракцией «ястребов» обострились после разрушительного поражения армии рф и сдачи ключевой позиции для оккупантов — Херсона.

Победы украинской армии на южном направлении, а также потеря российскими войсками Херсона привела к расколу в Кремле.

Как сообщили в отчете Института изучения войны (ISW), напряженные отношения между российским диктатором и фракцией «ястребов» достигли критической точки.

Потери на всех направлениях не позволяют путину* апеллировать к мнению своих противников, а умиротворять свой идеологизированный электорат становится все труднее.

Потеря Херсона — это новое не столько военное, сколько политическое поражение путина, ставшее в один ряд с разрушением Крымского моста.

Неспособность вооруженных формирований рф приблизить кремлевского диктатора к его целям по свержению украинского правительства и захвату Украины ополчила против него наиболее идеологизированную часть общества.

Ультраправые пропагандисты, в частности соловьев, требуют от командования и Кремля выполнить свои обещания по уничтожению всей Украины.

Аналитики ISW называют возникшую волну критики политики путина «беспрецедентной». Кстати, замечено усиление цензуры, а провластные пропагандисты намеренно преуменьшают последствия вывода войск, подчеркивая при этом якобы достигнутые цели по спасению жизней российских военных.

При этом поражение армии рф в Херсоне значительно усиливает влияние чвк «вагнер» и их главаря пригожина.

Как сообщал Курсор, кремль рассыпался новыми угрозами в адрес Украины на фоне побега из Херсона. Так, заместитель председателя совета безопасности российской федерации дмитрий медведев заявил, что россия «по очевидным всем разумным людям причинам пока не использовала весь свой арсенал возможных средств поражения».

Редакция писала, что после 8 месяцев ада Херсон освобожден от оккупации. Жители города встречают украинских военных со слезами на глазах. Украинские солдаты на каждой улице попадают в объятия херсонцев.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!