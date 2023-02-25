Эксперт рассказал, могут ли ВСУ войти в москву

Олег Жданов, специалист по военным вопросам, оценил возможность ответного шага со стороны Вооруженных сил Украины на планы российских войск провести парад на Крещатике.

Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала «УНИАН«.

Эксперт выразил мнение по поводу идеи проезда украинских танков по красной площади в центре *москвы. Тем не менее, эксперт высказал двойственную позицию по данному вопросу.

«С одной стороны нашим бойцам, возможно, было бы за счастье пройтись по брусчатке красной площади с нашими сине-желтыми флагами — с точки зрения патриота для меня было бы это очень приемлемо. А с другой стороны — принцип «мы свое не отдадим, а чужого нам не нужно» — для меня тоже хорош. Не нужно давать россии повод говорить, что мы агрессоры», — сказал Жданов.

Олег Жданов заявил, что вопрос захвата москвы не является актуальным для Украины, поскольку в этом случае Киеву придется брать на себя ответственность за кормление российского населения. Однако, эксперт не видит опасности в ответном шаге Украины, который был рассмотрен ранее, исключающем захват москвы. Он уверен, что этот шаг не вызовет новой волны эскалации со стороны рф или даже третьей мировой войны.

«Да посмотрите на российскую федерацию, она уже начинает загибаться в этой войне. путин не знает, как остановить боевые действия: он готов на все, на любые переговоры. Единственное, он не знает как поступить со своими собственными принципами и пойти на компромисс, но он очень этого хочет», — подчеркнул он.

Он заметил, что такие стремления со стороны кремля проявляются в явной форме в международной риторике высших должностных лиц россии, которые выступают за «прекращение огня» и «мирное» урегулирование конфликта с Украиной.

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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!