Военный эксперт предупредил, до какого времени может затянуться война в Украине

Формула прогноза окончания войны зависит в первую очередь от начала массовых поставок техники для ВСУ. Украина надеется на поставки в промышленных объемах — десятками, сотнями партий вооружения.

Война в Украине может растянуться до весны 2023 года, все зависит от скорости и масштабов поставок вооружения.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов.

Он проанализировал ранее озвученные прогнозы других экспертов, что война может длиться до следующей осени, однако категорически не согласился с ними.

«Могу предложить такой вариант: формула прогноза окончания войны. Ее надо прикладывать ко дню начала массовых поставок техники и вооружения для ВСУ. Как только пойдут в промышленных объемах (десятками, сотнями) сюда партии вооружения, вот от этой даты три-четыре недели — будет готовность к контрнаступлению», — уверен Жданов.

Но он еще уточнил, что нужно учесть еще дату возвращения украинских военнослужащих с обучения с военных центров стран-партнеров.

Ранее «Курсор» писал, что украинская разведка рассказала, может ли россия использовать ядерное оружие. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий считает, что в данный момент войны российские оккупанты не готовы использовать ядерное оружие.

Напомним, специалисты назвали страны, которые могут лучше всего пережить ядерную войну.

Кроме этого, Скибицкий рассказал о количестве ракет, которые остались у рф.

Также «Курсор» сообщал, что в Украине рассказали о том, чем победа россии может обернуться для всего мира.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!