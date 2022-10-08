Эксперт рассказал, почему рф массово применяет в Украине иранские дроны

Украинским военным удается сбивать часть иранских дронов, которыми российская федерация* атакует города, но есть и те, которые поражают объекты. А все дело в отсутствии многоуровневой системы противовоздушной обороны.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает «24 канал».

По его словам, украинским бойцам удалось наладить систему ПВО частично против ракет и самолетов. Но тактического уровня системы противовоздушной обороны над территорией Украины вообще не существует. Именно в это звено и попадают иранские дроны «Shahed-136».

Эксперт отметил, что Украина не была к этому готова и сейчас оказалась перед новым вызовом, в связи с чем ей нужно срочно создавать тактическое звено ПВО, ведь это сейчас слабое место.

Олег Жданов подчеркнул, что россияне начали массово использовать иранские дроны, потому что заменяют ими ракеты, которых осталось мало. И, по его словам, оккупанты будут пытаться сейчас активно применять БПЛА, в зависимости от того, сколько их будут поставлять.

«Курсор» писал ранее, что рф все же получила от Ирана БПЛА и приступила к их использованию против Украины. Речь идет о дрон-камикадзе Shahed-136 иранского производства, обломки которого уже обнародовал один из бойцов Вооруженных Сил Украины.

Еще мы писали, что противовоздушная оборона ВСУ уничтожила сразу несколько иранских беспилотников российской армии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!